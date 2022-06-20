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    20 июня 2022, 13:41

    Российские ПВО сбили истребитель «МиГ-29» ВСУ под Днепропетровском

    Минобороны сообщило о сбитом под Днепропетровском истребителе «МиГ-29» ВСУ

    Анатолий Минкин

    Украинский истребитель «МиГ-29» сбили российские военные при помощи средств противовоздушной обороны в районе города Апостолово Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Российские ПВО сбили истребитель «МиГ-29» ВСУ под Днепропетровском

    Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе девять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Также они перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», выпущенных ВСУ по населенным пунктам Харьковской области и Донецкой Народной Республики.