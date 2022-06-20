20 июня 2022, 13:41
Российские ПВО сбили истребитель «МиГ-29» ВСУ под Днепропетровском
Минобороны сообщило о сбитом под Днепропетровском истребителе «МиГ-29» ВСУ
Украинский истребитель «МиГ-29» сбили российские военные при помощи средств противовоздушной обороны в районе города Апостолово Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе девять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Также они перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», выпущенных ВСУ по населенным пунктам Харьковской области и Донецкой Народной Республики.