Российские ПВО сбили истребитель «МиГ-29» ВСУ под Днепропетровском

Украинский истребитель «МиГ-29» сбили российские военные при помощи средств противовоздушной обороны в районе города Апостолово Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе девять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Также они перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», выпущенных ВСУ по населенным пунктам Харьковской области и Донецкой Народной Республики.