Важное 23 ноября 2022, 14:34 Российские средства ПВО сбили 5 беспилотников за сутки в акватории Черного моря Минобороны сообщило о 5 сбитых беспилотников за сутки в Черном море РИА «Новости»

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Средства ПВО России за сутки сбили пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе газоконденсатных месторождения в Черном море и Севастополя. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что российская армия продолжает наступать на Донецком направлении. Военные ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ.

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На Купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем и артиллерии сорвали атаку украинских морских пехотинцев, уничтожив свыше 30 военных украинских военных.

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Российские силы на Краснолиманском направлении также остановили атаку ВСУ и уничтожили до 20 их военнослужащих. Кроме того, российским бойцам удалось отразить атаку украинских военных в направлении Павловки в Донецкой Народной Республике.

Накануне, 22 ноября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила атаку трех беспилотников над акваторией города.