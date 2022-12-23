Спецоперация 23 декабря 2022, 17:00 Российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Выпущенные украинскими боевиками беспилотники по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и Запорожской области уничтожили в полете российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он рассказал, что беспилотники сбили над городами Макеевка и Кременная, а также селом Нововодяное в Луганской Народной Республике, селами Ольгинка, Володино, Кутейниково и городом Ясиноватая в Донецкой Народной Республики, а также населенными пунктами Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области.

Около поселка Комиссаровка в Луганской Народной Республики средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, выпущенных украинскими боевиками.

За сутки российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777, которые передали украинским боевикам США. Как уточнил Конашенков, вооружение ВСУ разместили в районе населенного пункта Селидово в ДНР.

Около Константиновки удары российских войск лишили ВСУ двух машин системы залпового огня «Град». Это сократит число обстрелов мирных населенных пунктов ДНР.