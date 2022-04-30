Российские ПВО подбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Украинский штурмовик Су-25 в районе села Красный Яр Херсонской области подбили силы российской противовоздушной обороны. Также они перехватили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня, выпущенных по поселку Каменка в ДНР, и уничтожили два беспилотника недалеко от Волновахи.

Он добавил, что за сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 17 военных объектов Украины. В том числе два опорных пункта, пять артиллерийских и реактивных огневых позиций, восемь районов скопления военной силы и техники.

«Также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения вблизи села Покровское Днепропетровской области», — подчеркнул Конашенков.

Оперативная и тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по двум пунктам управления, поразила пять складов горючего и уничтожила девять опорных пунктов и мест сбора украинских войск. В результате обстрела ликвидированы более 200 боевиков и 23 единицы бронетехники.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 319 районов скопления боевой техники и живой силы украинской армии.

С начала военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 143 самолета и 112 вертолетов, 660 беспилотников, 279 зенитно-ракетных комплексов, 2678 танков и бронированных машин, 308 реактивных систем залпового огня, 1196 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы военных машин.