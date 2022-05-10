Российские ПВО перехватили украинскую «Точку-У» в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили ракету «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч» над городом Харцызск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Еще два реактивных снаряда «Смерча» сбили в районах Малой Камывахи и Изюма в Харьковской области.

Помимо этого, российские военные уничтожили еще три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск в ДНР, а также в районе Одессы.

В ходе воздушного боя в Харьковской области 9 мая ВСУ лишились очередного самолета Су-25. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ за ночь поразили 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Накануне Минобороны сообщило о провале высадки ВСУ на остров Змеиный. Провокация готовилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского. При этом операцию по высадке ВСУ планировали при участии советников из США и Великобритании.

Но попытка провалилась, в результате украинская армия понесла большие потери — было сбито четыре самолета, три вертолета с десантом, уничтожены три десантно-штурмовых катера и более 50 украинских диверсантов, уточнил RT.