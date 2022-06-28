Российские ПВО перехватили семь украинских ракет «Точка-У» в Донбассе

Средства ПВО ВКС России перехватили семь украинских ракет «Точка-У» в ЛНР, а также 10 ракет РСЗО в Харьковской области и ДНР за прошедшие сутки. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Перехвачено: семь украинских баллистических ракет „Точка-У“ в районах Стаханова, Алчевска, Лозовского Луганской Народной Республики и десять реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сухой Каменки, Терновой Харьковской области, Донецка, Ясиноватой, Троицкого и западных окраин Авдеевки Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Минобороны РФ уточнило, что с начала спецоперации российские силы уничтожили 1382 беспилотных летательных аппарата, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 218 самолетов, 133 вертолета, 350 зенитных ракетных комплексов, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня. Кроме того, ликвидировано 3889 единиц специальной военной автомобильной техники и 3037 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ведомство сообщило и о том, что ВКС России уничтожили вооружение и боеприпасы из США и стран Европы, которые находились в ангарах города Кременчуга.