Спецоперация 15 апреля 2023, 14:20 Российские ПВО перехватили пять снарядов HIMARS в зоне СВО Минобороны: российские ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили пять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне специальной операции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS за сутки», — сказал он.

Реклама

В небе над населенными пунктами Червонопоповка и Рубежное Луганской Народной Республики, а также Опытное Донецкой Народной Республики ПВО сбила три украинских беспилотника.

Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в Артемовске украинские боевики намеренно разрушали жилые дома, пытаясь сдержать продвижение российских подразделений.