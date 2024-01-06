Спецоперация 06 января 2024, 13:29 Российские ПВО перехватили четыре авиационные ракеты за сутки Минобороны: силы ПВО за сутки перехватили четыре авиационные ракеты РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре управляемые авиационные ракеты ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За сутки перехватили четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS», — заявили в ведомстве.

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Кроме того, силы ПВО в течение суток уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каиры и Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ в районе села Красноармейск Донецкой Народной Республики. В небе над населенным пунктом Тягинка Херсонской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге расчета системы «Солнцепек», который сражался с боевиками более трех часов и обратил их в бегство.