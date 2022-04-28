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    28 апреля 2022, 11:37

    Российские ПВО отразили атаку «Точки-У» по жилым районам Изюма

    Конашенков сообщил об успешном отражении ПВО атаки «Точкой-У» по жилым районам Изюма

    Максим Зинкин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских националистов из зенитно-ракетного комплекса «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Российские ПВО отразили атаку «Точки-У» по жилым районам Изюма

    «Целью удара была городская больница. Там размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь жителям региона», — заявил он.

    Минувшей ночью ВСУ также нанесли ракетный удар по Херсону. Конашенков сообщил, что его целью были жилые кварталы с детскими садами и школами.

    «Системы противовоздушной обороны РФ сбили снаряды, их фрагменты упали в парке имени Шевченко», — отметил представитель Минобороны.

    Помимо этого Минобороны сообщило об уничтожении 67 военных объектов ВСУ за минувшие сутки, до 40 единиц бронированной техники и 300 националистов.

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