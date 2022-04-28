Российские ПВО отразили атаку «Точки-У» по жилым районам Изюма

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских националистов из зенитно-ракетного комплекса «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Целью удара была городская больница. Там размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь жителям региона», — заявил он.

Минувшей ночью ВСУ также нанесли ракетный удар по Херсону. Конашенков сообщил, что его целью были жилые кварталы с детскими садами и школами.

«Системы противовоздушной обороны РФ сбили снаряды, их фрагменты упали в парке имени Шевченко», — отметил представитель Минобороны.

Помимо этого Минобороны сообщило об уничтожении 67 военных объектов ВСУ за минувшие сутки, до 40 единиц бронированной техники и 300 националистов.

В небе над Луганской Народной Республикой отечественные ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24.