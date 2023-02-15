Спецоперация 15 февраля 2023, 08:47 Российские противодроновые ружья показали эффективность в зоне СВО РИА «Новости»: ВС РФ используют против дронов ВСУ «Пищаль-ПРО» и REX РИА «Новости»

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Различные подразделения ВС РФ используют несколько видов противодроновых ружей в зоне СВО, сообщил источник РИА «Новости». Среди них — «Пищаль-ПРО», разработанные «Росэлектроникой» и REX, созданные «Калашниковым»

«И „Пищаль“, и REX показали эффективность и подтвердили характеристики», — подчеркнул источник агентства.

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По его словам, с помощью таких ружей российские военные могут «отключать» мини-беспилотники ВСУ на дистанции один-два километра. Таким образом, у противника снижается возможность вести разведку и корректировать огонь.

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Помимо этого, противодроновые ружья позволяют захватывать беспилотники противника.

Военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил уверенность, что сейчас нужно наращивать объем использования таких ружей в подразделениях ВС РФ.

«У них подтвержденная эффективность, небольшой вес, удобная форма», — добавил он.