Спецоперация 05 марта 2023, 15:03 Российские подразделения уничтожили склады ВСУ в ДНР и Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили склады ВСУ у Тоненького, Авдеевки и Новоивановки РИА «Новости»

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Подразделения российской армии за сутки уничтожили несколько складов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об этом на ежедневном брифинге.

Склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад разбили в районе населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка в ДНР. У населенного пункта Новоивановка Запорожской области ударили по складу ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.

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Российские военные также вывели из строя у Новониколаевки ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которую поставили из США, а у Попова Яр — пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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Вблизи населенного пункта Димитров сбили украинский вертолет Ми-8. В Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках — 12 беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».