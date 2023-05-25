Спецоперация 25 мая 2023, 08:26 Российские подразделения сорвали нападения трех диверсионных групп Минобороны сообщило, что группировка «Юг» сорвала три атаки диверсантов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группировка войск «Юг» сорвала нападения трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново. Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил об этом ТАСС.

«За сутки подразделениям группировки сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ на Авдеевском, Александрокалиновском и Марьинском направлениях», — сказал он.

Реклама

Российские подразделения сохранили свои позиции, а украинская армия понесла потери, в том числе в бронетехнике. Вадим Астафьев рассказал о работе авиации — во время двух вылетов военные ударили по опорным пунктам ВСУ.

Артиллерийская бригада Южного военного округа при помощи миномета «Тюльпан» калибра 240 миллиметров разбила украинский склад боеприпасов возле Звановки ДНР. В процессе контрбатарейной борьбы вывели из строя противотанковый ракетный комплекс, две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер и миномет ВСУ. Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ударил по взводному опорному пункту противника.