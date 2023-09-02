Спецоперация 02 сентября 2023, 11:35 Российские подразделения разработали смертоносную тактику на минных полях NYT: ВС России начали использовать новую тактику на минных полях в зоне СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России начали применять новую тактику в зоне СВО. Подразделения стали поджигать минные поля, сообщила газета The New York Times.

«Русские <…> используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными», — указали в статье.

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Подразделения ВС России, по данным журналистов, разместили на минах горючее вещество. При попытках ВСУ расчистить опасный участок российские силы сбрасывают гранату с беспилотников, что вызывает взрывы и огонь.

Автор материала также обратил внимание, что у Вооруженных сил России есть преимущества на поле боя: у них больше артиллерии, танков, дронов и живой силы.

Ранее полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил о возросших рисках для ВСУ после переброски последних резервов в район между Кременной и Купянском. По его словам, ВС России стали уменьшать пространство для маневра противника.