Спецоперация 21 февраля 2024, 10:06 Российские подразделения перехитрили ВСУ при освобождении Авдеевки Боец Тор заявил, что ВС России провели в Авдеевке обманный маневр РИА «Новости»

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Российские танкисты провели в Авдеевке обманный маневр, вызвали огонь Вооруженных сил Украины на себя и отвлекли от другой операции. Эта уловка помогла взять под контроль Третью улицу, рассказал РИА «Новости» военнослужащий с позывным Тор.

Два танка с российскими военнослужащими пустили в районе туристического комплекса «Царская охота». По словам военнослужащего, украинские подразделения быстро отреагировали и ударили по ним всей своей артиллерией, кассетными боеприпасами и беспилотниками. Это позволило отвлечь их внимание от защиты другого стратегически важного участка.

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«Они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу. Получилось, что мы создали обманный маневр для отвлечения противника только на себя, чтобы все внимание было на нас», — сказал он.

Тор заявил, что бой длился полночи. Потом командование приказало отойти.

Потеря контроля над Авдеевкой сломит боевой дух ВСУ, заявили в США. Около тысячи украинских военнослужащих попали в плен.