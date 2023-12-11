Спецоперация 11 декабря 2023, 14:48 Российские подразделения отбили 18 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении Минобороны: ВС России отбили 18 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения отбили 18 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На Донецком направлении слажено сработали подразделения Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией. Они отразили 18 атак ВСУ за сутки и поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР.

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«Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, украинские боевики с помощью танков обстреляли приграничные населенные пункты Белгородской и Брянской областей вечером 10 декабря. Боеприпасы упали в районе жилого сектора. Пострадавших в результате атаки нет. Также не зафиксировали разрушения на земле.