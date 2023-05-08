Спецоперация 08 мая 2023, 02:39 Российские планирующие бомбы заставили Украину поменять планы по контрнаступлению Telegraph: российские авиабомбы сорвали планы Украины по контрнаступлению РИА «Новости»

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Российские планирующие бомбы серьезно испугали украинских военачальников, заставив их пересмотреть свои планы по планируемой контрнаступательной операции. Такой вывод сделали обозреватели Telegraph.

Авторы статьи заявили, ссылая на данные украинского правительства, что военные заводы России выпускают не менее 20 авиабомб в день.

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«В то время как мир замер в ожидании контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики стали думать, что использование этого оружия может заставить Украину в последний момент поменять планы», — сказано в статье.

Журналисты также вспомнили заявление советника командования ВВС Украины Юрия Игната, о том, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу». Он сказал, что ВС РФ уже месяц использует такие бомбы вдоль границы и на линии фронта.

Ранее украинский аналитик Александр Коваленко заявил, что планирующие бомбы часто сбрасывают «за пределами досягаемости ПВО Украины», поэтому они так опасны. Еще одно преимущество у этого оружия — его невысокая стоимость.