Спецоперация 21 марта 2024, 03:14 Российские мотострелки ликвидировали 80 боевиков ВСУ и освободили населенный пункт Минобороны: батальон подполковника Басарабца уничтожил 80 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Батальон мотострелков Вооруженных сил России под командованием подполковника Вадима Басарабца уничтожил около 80 боевиков ВСУ и до 10 единиц бронетехники. Благодаря грамотным действиям командира пехотинцам удалось разгромить превосходящие силы противника и освободить населенный пункт, сообщили в Минобороны России.

Подполковник Басарабец организовал нападение на противника с фронта и флангов при освобождении одного из населенных пунктов.

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«В результате ожесточенных боев с превосходящими силами противника его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до 10 единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков», — рассказали в министерстве.

В итоге солдаты ВСУ отступили и покинули населенный пункт, уточнили в ведомстве.

В Харькове при ударе по заводу уничтожили офицеров ГУР Минобороны Украины, ответственных за атаки на Белгородскую область. Об этом сообщили николаевские подпольщики.