Спецоперация 28 января 2023, 15:51 Российские морпехи взяли в плен группу ВСУ под Угледаром Морпехи 40-й бригады взяли в плен украинских бойцов в районе Угледара РИА «Новости»

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Военные 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины около Угледара. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный осведомитель».

По словам командира танковой роты, Героя России Руслана Курбанова, украинских военных взяли во время штурма позиций ВСУ с помощью танкового прорыва. Он предложил сдаться в плен и другим бойцам киевского режима и пообещал достойное отношение ко всем военнопленным. Курбанов заверил, что за них не станут просить залог, как это делают украинские солдаты.

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Родственникам российских военнопленных боевики ВСУ стали присылать видео с пытками и вымогательством денег. Кадры с насилием получила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что родственникам бойцов с неизвестных аккаунтов показывают издевательства над ними и угрожают убить их, если не получат выкуп. После этого Москалькова обратилась в некоторые международные организации, в том числе в ООН и Красный Крест с просьбой потребовать от ВСУ соблюдения Женевской конвенции 1949 года.