Спецоперация 28 ноября 2022, 10:31 Российские морпехи, участвующие в СВО, назвали преступлением недооценивание противника

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Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ), принимающие участие в СВО, в разговоре с Lenta.ru рассказали о своем отношении к противнику.

Как отметил старшина 155-й бригады Иван, недооценивание врага является преступлением.

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«Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак», — добавил российский военнослужащий.

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В беседе с изданием морпехи подчеркнули, что из-за ухудшения погодных условий степи между Волновахой и Угледаром превратились в море грязи. Из-за этого технике сложнее передвигаться и сложнее вести бои.

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