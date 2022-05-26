Российские мобильные операторы начали работу в Херсонской области
Глава ВГА Херсонской области Сальдо: российские сотовые операторы начали работу в регионе
Российские мобильные операторы начали осуществлять свою деятельность на территории населенных пунктов Херсонской области. Об этом на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности — экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями» сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, написало РИА «Новости».
«На территории региона уже начали работу сотовые операторы РФ», — сообщил он.
В населенном пункте Геническе открылись аптеки и первые заправочные станции, которые принимают оплату в рублях.
Ранее Сальдо поручил ввести в Херсонской области бивалютную зону. Известно, что в скором времени в регионе откроется отделение одного из отечественных банков, которые начнут прием заявок на открытие счетов.
Также заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо построить в регионе российскую военную базу, которая гарантирует безопасность местных жителей.