30 июня 2023, 08:13
Российские летчики уничтожили пункты временной дислокации четырех бригад ВСУ
Авиация группировки «Юг» ударила по местам дислокации украинских бригад
Российские летчики уничтожили пункты временной дислокации трех украинских механизированных бригад и бригады теробороны. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
По словам военного, ракетно-бомбовые удары нанесли на трех направлениях: Лисичанском, Соледаро-артемовском и Александро-калиновском.
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«В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника», — сказал он.
Подразделения группировки также сорвали атаку ВСУ около Крутой Балки. Кроме того, российские бойцы ликвидировали диверсантов противника в районе Первомайского. Артиллеристы нанесли по ним удар, диверсионная группа потеряла живую силу и технику.
По данным Минобороны, российские военные 27 июня нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске и уничтожили двух генералов, а также до 50 офицеров и около 20 наемников и советников ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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