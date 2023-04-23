Спецоперация 23 апреля 2023, 08:19 Российские летчики уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области МО: авиация ВКС России ликвидировала две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении Пресс-служба Минобороны

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Российская армейская авиация уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы противника в Харьковской области. Об этом сообщил РИА «Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное», — рассказал военный.

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Он добавил, что на Купянском направлении ВКС России также уничтожили два опорных пункта ВСУ и три укрытия личного состава. Кроме того, летчики сорвали две попытки перегруппировки подразделений украинских войск, а артиллеристы ликвидировали самоходную установку 2С3 «Акация». В результате боевых действий противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские штурмовые отряды освободили несколько кварталов Артемовска. Поддержку им оказывали подразделений ВДВ, которые сковали подразделения ВСУ в сражениях за город.