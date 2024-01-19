Спецоперация 19 января 2024, 11:38 Российские летчики сорвали боевое задание украинских самолетов Минобороны: пилоты Су-35С сорвали боевой вылет украинских самолетов

Читать 360tv в

Российские летчики сорвали выполнение боевой задачи украинских самолетов в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство уточнило, что экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С обнаружил в небе ударную группу противника, после чего выполнил наведение на цель.

Реклама

Это привело к отказу пилотов ВСУ от продолжения задачи и уходу в тыловой район.

«Небо России в надежных руках. Победа будет только за нами, это даже не обсуждается», — заявил российский летчик.

Ранее Минобороны на видео показало уничтожение живой силы, опорных пунктов и бронетехники ВСУ на Донецком направлении ударами истребителей Су-25. Пилот с позывным Джимми рассказал, что цели атаковали управляемыми ракетами, все снаряды выполнили свою задачу.

Украинские пилоты жаловались западным СМИ на уязвимость своих вертолетов перед российской авиацией. По их словам, атаки ракетами Р-37 идут за 150 километров, тогда как летчики ВС России остаются вне досягаемости украинских систем ПВО.