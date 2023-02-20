Спецоперация 20 февраля 2023, 16:44 Российские летчики сбили украинский Су-27 в районе Изюма Минобороны России сообщило о сбитом Су-27 ВСУ над Изюмом в Харьковской области Пресс-служба Минобороны

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Истребительная авиация ВКС России вступила в воздушный бой с украинским Су-27 над городом Изюм Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что самолет противника удалось сбить.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — рассказал представитель министерства.

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На Купянском направлении артиллеристы вместе с подразделениями Западной группировки войск нанесли поражение позициям ВСУ в ЛНР и Харьковской области. Украинские военные потеряли один танк, три автомобиля и до 50 военнослужащих.

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Российские военные продолжают выполнение спецоперации. За прошедшие сутки они сбили 15 украинских беспилотников. Вражеские аппараты сбили в небе над ЛНР, ДНР и Запорожской областью. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинская армия потеряла до 60 бойцов. Удары по подразделениям ВСУ пришлись в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Гуляйполе и Юрковка.