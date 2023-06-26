Спецоперация 26 июня 2023, 04:37 Российские летчики поставили рекорд по вылетам за сутки — СМИ РИА «Новости»: российские летчики могут выполнять до 10 рекордных вылетов в сутки РИА «Новости»

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Российские летчики-штурмовики могут выполнять в зоне СВО на Су-25 до 10 вылетов в сутки на человека. Это рекорд для реактивной авиации, написало РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Штурмовая авиация в среднем может выполнять по три-четыре боевых вылета на человека в сутки, что тоже является большой нагрузкой. А в ходе напряженных ситуаций пилоты готовы выполнять по шесть-семь вылетов, а иногда и до 10 вылетов в сутки.

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«Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет», — рассказал агентству неназванный собеседник.

У штурмовиков принято рисовать на штурмовой части фюзеляжа звезды по числу вылетов. Так вот у некоторых уже не хватает места, где можно добавить такую звезду. Всего российская авиация с февраля 2022 года по март нынешнего выполнила более 140 тысяч боевых вылетов и поразила свыше 20 тысяч украинских объектов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о качественной работе авиации в зоне СВО. На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле глава государства отметил, что российская военная авиация безукоризненно проявила себя в зоне специальной операции, демонстрируя профессионализм и мастерство.