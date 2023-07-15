15 июля 2023, 07:17
Российские летчики поразили десятки мест скоплений сил ВСУ на Запорожском направлении
Штурмовики группировки «Восток» уничтожили десятки мест скоплений сил ВСУ около Пятихаток
Штурмовики группировки «Восток» уничтожили десятки скоплений сил украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По словам военного, Вооруженные силы Украины в течение суток пытались перегруппироваться и вели разведку, но активных действий на линии соприкосновения не предпринимали. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили миномет противника в районе Мирного, около Степного — танк, в Преображенке и Омельнике — два артиллерийских орудия.
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«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — Чехова процитировало РИА «Новости».
В ночь на 15 июля российские военные ударили по военным объектам ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области.Там прогремело несколько взрывов, сообщил член ВГА региона Владимир Рогов. По его словам, ВС России поразили склад украинских боевиков.
Авиация
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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