Спецоперация 15 июля 2023, 07:17 Российские летчики поразили десятки мест скоплений сил ВСУ на Запорожском направлении Штурмовики группировки «Восток» уничтожили десятки мест скоплений сил ВСУ около Пятихаток РИА «Новости»

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Штурмовики группировки «Восток» уничтожили десятки скоплений сил украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По словам военного, Вооруженные силы Украины в течение суток пытались перегруппироваться и вели разведку, но активных действий на линии соприкосновения не предпринимали. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили миномет противника в районе Мирного, около Степного — танк, в Преображенке и Омельнике — два артиллерийских орудия.

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«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — Чехова процитировало РИА «Новости».

В ночь на 15 июля российские военные ударили по военным объектам ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области.Там прогремело несколько взрывов, сообщил член ВГА региона Владимир Рогов. По его словам, ВС России поразили склад украинских боевиков.