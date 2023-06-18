Спецоперация 18 июня 2023, 07:45 Российские летчики нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении Минобороны: авиация группировки «Запад» ударила по ВСУ на Купянском направлении Пресс-служба Минобороны

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Российская авиация ударила по украинским войскам боевикам на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Военный рассказал, что поразили противника экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25. Они нанесли восемь ударов по местам скопления военнослужащих и сосредоточения техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Зыбинский добавил, что в районе Староверовки ракетные войска группировки ударили по Вооруженным силам Украины из системы залпового огня «Торнадо-С». В районе Берестового и Стельмаховки артиллеристы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника.

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении ВС России свыше 10 тысяч танков и других боевых бронированных машин противника за все время специальной военной операции на Украине. За все время СВО российские военнослужащие ликвидировали 444 самолета, 238 вертолетов и 4652 БПЛА Вооруженных сил Украины.