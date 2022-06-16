Новейшие российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы прошли проверку боем в ходе спецоперации. Представители Ростеха рассказали РИА «Новости», как они буквально оглушили и ослепили вооруженные силы Украины.

«Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят проверку боем: глушат каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без „глаз“ и „ушей“», — объяснили разработчики.

Комплексы подтвердили способность бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между самим аппаратом и его оператором. На их счету, к примеру, перехваченный в мае над Черным морем у берегов Крыма беспилотник НАТО. Кроме того, были испытаны противодронные ружья для уничтожения малых разведывательных беспилотников и коптеров.

Представитель Ростеха также рассказал об успешном опыте применения артиллерийского снаряда калибром 152 миллиметра «Краснополь».