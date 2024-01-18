Спецоперация 18 января 2024, 14:04 Российские казаки наказали боевиков ВСУ за шеврон с карикатурой Путина Российские казаки из бригады Платова усилили давление в Серебрянском лесничестве

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Казаки шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова штурмуют позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщил Telegram-канал «Атаман».

Российские казаки продолжают идти вперед. По данным канала, за двое суток они ликвидировали более двух тысяч украинских боевиков.

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«Больше двух рот националистических подразделений уничтожено, враг несет невосполнимые потери в кровопролитных боях, всех порвем кто принял фашизм и объявил нашего президента в международный розыск», — сказал командир бригады с позывным Гейзер.

На канале показали видео, на котором запечатлели штурм окопа ВСУ 17 января. Авторы материала заверили, что российские казаки полностью разбили противника на этих позициях. А у некоторых солдат ВСУ нашли шевроны с карикатурным изображением президента России Владимира Путина.

По словам командира, это очередное доказательство того, что боевики ВСУ намереваются «убивать и проводить террористические мероприятия» в отношении российского лидера. Комбриг обещал отомстить за шеврон с карикатурой Путина.