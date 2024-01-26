Спецоперация 26 января 2024, 15:43 Российские Ка-52М разнесли позиции ВСУ на Луганском направлении МО обнародовало видео атаки украинских позиций в ЛНР вертолетом Ка-52М

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Российские военнослужащие ударили по опорным пунктам украинской армии на Луганском направлении. Видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны.

На кадрах видно, как экипаж вертолета Ка-52М атакует противника и обстреливает позиции ВСУ в зоне специальной военной операции. ВС России ударили по противнику неуправляемыми авиационными ракетами, указали в пресс-службе.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу указал на своевременность поступления военной техники и средств поражения в зону СВО и заявил об повышении возможностей российских войск. Он назвал обеспечение каждого подразделения всем необходимым одной из главных задач оборонного ведомства. Шойгу также обратил внимание на эффективную систему ремонта и обслуживания вооружения на местах.

Министерство обороны сообщило, что танки Т-80БВМ в зоне СВО оснастили радиоэлектронными комплексами подавления БПЛА «Волнорез». Эти устройства позволяют военным бороться с украинскими FPV-дронами.