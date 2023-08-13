Спецоперация 13 августа 2023, 01:45 Российские истребители СУ-57 показали высокую эффективность на Украине Military Watch: истребители Су-57 ВС РФ показали хорошие результаты на Украине Википедия

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Российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали высокую эффективность в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журнал Military Watch.

«Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины», — сообщили в издании.

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В отличие от американских или китайских аналогов, эти вооружения прошли более интенсивную подготовку в ходе настоящих военных действий. Именно в этом состоит ключевое преимущество Су-57. Истребители показали, что могут на практике выполнить тяжелые боевые задачи.

Ранее представители государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени Торопова заявили о разработке ракет малой дальности пятого поколения для Су-27. По их словам, такие технологии опережают американские на 10 лет. Ракеты уже начали принимать на вооружение.