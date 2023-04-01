Спецоперация 01 апреля 2023, 15:40 Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР Минобороны сообщило о сбитом истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-8 украинских войск в ДНР РИА «Новости»

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Экипажи истребительной авиации Воздушно-космических сил России за минувшие сутки сбили в Донецкой Народной Республике украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинский истребитель МиГ-29 российские летчики сбили около села Коптево. Вертолет Ми-8 упал от удара российских экипажей в районе села Нововасилевка.

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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасилевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — рассказал Конашенков.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны России перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», выпущенных войсками противника, а также сбили в воздухе пять беспилотников около села Валерьяновка Донецкой Народной Республики, города Гуляйполя и села Новоукраинского Запорожской области, а также села Крынки Херсонской области.