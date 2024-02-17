Спецоперация 17 февраля 2024, 08:36 Российские истребители нанесли удар по замаскированной технике ВСУ Су-25 нанесли удар по замаскированной силе и технике ВСУ на Донецком направлении

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Российские истребители Су-25 нанесли авиационными ракетами удар по технике и живой силе украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи штурмовой авиации самолетов Су-25 атаковали живую силу и замаскированную технику противника на Донецком направлении авиационными ракетами. Передовые авиационные наводчики корректировали удар», — отметили в ведомстве.

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Для противодействия пуска ракет ПЗРК противника пилоты выполнили тактический маневр «змейка» в воздухе с одновременным отстрелом ложных целей, а затем благополучно вернулись на аэродром базирования. Согласно докладу наводчиков, истребители успешно поразили назначенные цели.

Ранее стало известно, что российские силы улучшили свои боевые позиции на Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях и нанесли существенное поражение живой силы ВСУ.