Российские эксперты получили предложения МАГАТЭ по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 15:12 Российские эксперты получили предложения МАГАТЭ по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС Замглавы МИД России Руденко: переговоры по защитной зоне вокруг ЗАЭС продолжаются РИА «Новости»

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Переговоры по созданию вокруг Запорожской АЭС безопасной зоны продолжаются. Российские специалисты изучают предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщил ТАСС.

«Пока переговоры продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами», — сказал он.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тоже заявил, что окончательное решение еще не приняли. Однако, по его словам, стороны уже достигли прогресса. Он признал, что привлечение миротворцев ООН для обеспечения безопасности Запорожской АЭС маловероятно.

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для создания защитной зоны нужно отодвинуть линию соприкосновения на 100 километров от станции. Обсуждать этот вопрос нужно не с Украиной, а с США.

В начале ноября Запорожская АЭС возобновила теплоснабжение Энергодара, сообщило РИА ФАН. Энергию генерируют при помощи пятого и шестого энергоблоков.