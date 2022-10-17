Российские экипажи Су-25 ударили по объектам и технике ВСУ | 360°

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Российские экипажи Су-25 ударили по объектам и технике ВСУ

Минобороны сообщило об ударах ВС России по объектам и технике ВСУ из Су-25

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Экипажи Су-25 ВС России успешно ударили по объектам и технике украинской армии. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщили представители ведомства.

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По их данным, экипажи выполняли боевую задачу на малой высоте. Регион нанесения удара не уточняется. Объем потерь со стороны противника в рамках этого боевого вылета российских истребителей пока также неизвестен.

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На опубликованных Минобороны кадрах видно, что на выполнение боевой задачи отправились два Су-25. Они пролетели на небольшой высоте над полями, после чего поразили места дислокации противника.

Члены экипажа запустили ракетный залп по заданным целям, после чего пилот резко сменил направление движения. После выполнения боевой задачи оба истребителя Су-25 вернулись на родной аэродром в целости и сохранности.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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