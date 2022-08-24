Российские экипажи Ми-28 разбили пункты управления и бронетехнику ВСУ

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и групп огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа во время очередного вылета уничтожили опорные пункты управления и бронированную технику украинских подразделений, сообщило Минобороны РФ.

Техники пополнили боезапас вертолетов сразу по возвращении с предыдущего вылета. Ударные смешанные группы летели первыми, недалеко от них держалась группа огневой поддержки. Как только вертолеты вошли в зону боевых действий, стрелки поставили орудия на изготовку. Все маневры выполнили на предельно малой высоте и большой скорости.

«Мы полностью выполняем прикрытие. Случаи какого-то непосредственного контакта мы должны отработать собственными силами, то есть один пулеметчик и все остальные — автоматчики. Ребята на боевом взводе. Внимание очень серьезное, потому что смотреть нужно везде», — рассказал старший группы огневой поддержки.

Военным удалось уничтожить опорные пункты управления и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вертолеты армейской авиации ЗВО, в том числе Ми-28 и Ми-8, задействуют не только в уничтожении военных объектов ВСУ, но и в сопровождении воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, а также для авиационной поддержки подразделений. Они выполняют по несколько вылетов и днем и ночью.