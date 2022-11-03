Российские дроны уничтожили завод, производивший снаряды для РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 11:55 Российские дроны уничтожили завод, производивший снаряды для РСЗО HIMARS «Военное обозрение»: российские дроны уничтожили завод по производству ракет для HIMARS

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Российские беспилотники ликвидировали завод «Коммунар» в Харькове, где делали реактивные боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом написало «Военное обозрение».

Издание сообщило, что дроны нанесли удары по объекту в ночь на 3 ноября. Уточняется, что в здание попали летательные аппараты «Герань-2». Никто из военных и жителей не пострадал.

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Ранее ВСУ ночью в четверг обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке. Глава городской администрации Иван Приходько заявил, что один человек пострадал. По его словам, снаряды попали в санитарную часть предприятия и заводоуправление.

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По данным, представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), Горловку 3 ноября обстреляли трижды. Украинские силы использовали десять снарядов калибра 155 миллиметров, а также шесть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.