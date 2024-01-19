Спецоперация 19 января 2024, 20:45 Российские дроны уничтожили склады ВСУ в глубоком тылу РИА «Новости»: ВС России уничтожили склады ВСУ с помощью FPV-дронов РИА «Новости»

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Российские FPV-дроны успешно ликвидировали склады Вооруженных сил Украины, расположенные в глубокой тыловой зоне. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий группировки войск «Юг» ВС России.

«Расчет российских ударных FPV-дронов камикадзе успешно отработал по целям в тылу противника. Часть объектов заранее выявили с помощью средств разведки и РЭБ, иные обнаружили операторы FPV-дронов во время полета в режиме свободной охоты», — рассказал он.

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В результате налета уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами и один блиндаж. У каждого из дронов боевая часть была массой в 2,5 килограмма.

По данным Минобороны, с 13 по 19 января российские военные применили гиперзвуковые авиаракетные комплексы «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.для нанесения групповых ударов по целям в зоне спецоперации.

Украинские военные накануне пытались атаковать дроном Тамбовский пороховой завод, который находится в Котовске.