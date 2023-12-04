Спецоперация 04 декабря 2023, 21:57 Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения ВСУ под Артемовском Отряды добровольцев отрезали от снабжения бойцов ВСУ возле Артемовска и Соледара РИА «Новости»

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Бойцы из подразделений Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» перерезали основной путь снабжения украинской группировки на Артемовско-Соледарском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов, написал RT.

Он отметил, что в операции участвовали подразделения колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский». Украинские войска, находящиеся на этом участке, оказались под огневым контролем. Четыре группы российских штурмовиков отбили трассу.

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«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута (украинское называние Артемовска — прим. ред.), оказались под огневым контролем», — заявил Селиванов.

Ранее российское Минобороны сообщило, что боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив убитых и раненых сослуживцев. Некоторые украинские военные сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск. Боевиков ВСУ деморализовали точные удары штурмовой авиации ВС РФ, нанесенные по их укрепленным позициям и фортификационным сооружениям.