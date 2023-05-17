Спецоперация 17 мая 2023, 15:12 Российские десантники заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артемовска Минобороны России: подразделения ВДВ заняли выгодный рубеж обороны у Артемовска РИА «Новости»

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В результате наступательных действий подразделения Воздушно-десантных войск заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артемовска, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские военные продолжают сражения за город.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска», — рассказал Конашенков.

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Он добавил, что военнослужащие Южной группировки войск сдерживали атаки ВСУ на флангах штурмовых отрядов. Летчики ВКС России за прошедшие сутки совершили семь вылетов в районе Артемовска и выполнили 64 огневые задачи. Возле города Авдеевки удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ.

В Минобороны уточнили, что за сутки украинская армия на Донецком направлении потеряла до 360 военнослужащих и наемников, а также самоходку «Гвоздика», британскую гаубицу L-119, четыре БТР, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

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