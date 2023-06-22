Спецоперация 22 июня 2023, 01:59 Российские десантники захватили на Лиманском направлении много пленных «РВ»: 76‑я дивизия ВДВ уничтожила часть ВСУ на Лиманском направлении РИА «Новости»

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Российские десантные войска продолжают наступать на Лиманском направлении и уже уничтожили часть группировки ВСУ, а оставшихся солдат взяли в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Как отметили авторы канала, военные 76 гвардейской дивизии ВДВ наступают в районе Кременной.

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«Десант, пехота и бронегруппы группировки „Отважные“ активно штурмуют опорники», — указано в публикации.

БМП-2 ВДВ с боевым модулем «Бережок» псковской дивизии ВДВ ведет боевые действия в лесу. В ходе российских атак бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен.

По данным Минобороны, ВС России в ходе спецоперации поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Российские военные уничтожили склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, 60-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад противника.

Также российские военные успешно отбили атаки украинских боевиков на Донецком и Запорожском направлениях и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР.