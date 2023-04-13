Важное 13 апреля 2023, 14:52 Российские десантники заблокировали переброску резервов ВСУ в Артемовск Минобороны: ВДВ заблокировали переброску резервов ВСУ в Артемовск РИА «Новости»

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Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России помешали переброске резервов ВСУ, а также возможности отступления украинских сил из Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны.

«Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — подчеркнули в ведомстве.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что наступающих на центр Артемовска бойцов ЧВК «Вагнер» поддержали ракетные войска и Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Основатель этой частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что пока рано говорить о полном окружении города, сообщило РИА «Новости». При этом чуть раньше он заявлял, что под контролем его сил находится 80% Артемовска.