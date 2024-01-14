Спецоперация 14 января 2024, 04:48 Российские десантники за сутки ликвидировали на Херсонском направлении пять дронов ВСУ Минобороны: 3 FPV-дрона и 2 ударных БПЛА ВСУ ликвидировали ВС РФ под Херсоном РИА «Новости»

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Подразделения ПВО и РЭБ российских десантников из группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении за сутки сбили и подавили пять украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки «Днепр» постоянно прикрывают части и подразделения российских войск от украинских боевых и разведывательных дронов. Как только дежурные средства засекают воздушную цель противника у российских позиций, в дело вступают системы ПВО и РЭБ.

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«Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа „Баба Яга“. Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона», — сообщили в министерстве.

Накануне Минобороны сообщили об уничтожении нескольких опорных пунктов ВСУ у Новомихайловки. Работали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».