Спецоперация 10 сентября 2023, 22:24 Российские десантники взяли в плен 11 украинских боевиков в Запорожской области Четверка псковских десантников взяла в плен группу боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Действующие в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской области группа из четырех российских десантников взяли в плен 11 украинских боевиков. Видео с коптера опубликовал Telegram-канал, посвященный военнослужащим из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

На кадрах видно, как российские бойцы вышли к укрытию, где скрывалась группировка противника. Украинские боевики согласились сложить оружие и выйти с поднятыми руками.

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Как пояснил один из российских десантников, на укрытие ВСУ их вывели двое боевиков, на которых наткнулись российские военные. Они решили за ними проследить и вышли на подземный бункер.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские военные уничтожили два британских танка Challenger при помощи противотанковых ракетных комплексов «Корнет». По его словам, после попадания снаряда обе боевые машины быстро сгорели.