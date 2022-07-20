Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под прикрытием танков и минометов

Работу боевых машин подразделений ВДВ в ходе спецоперации сняли на видео. Прикрытие обеспечивали минометы и танки. Цель заключалась в том, чтобы взять опорный пункт. Ролик публикует РИА «Новости».

Десантники подавили огневые точки, технику и вооружение ВСУ, атакуя из БМД и мобильных огнеметов.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил вооруженным силам жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в населенных пунктах на Украине и в Донбассе со стороны националистов.

А инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Альфонс Меис ранее заявил, что российская армия показала превосходство своей артиллерии и неисчерпаемые ресурсы. Вопрос лишь в том, сколько киевский режим сможет продержаться.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские военные уже распрощались с надеждой вернуть освобожденные от националистов территории.