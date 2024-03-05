Спецоперация 05 марта 2024, 07:58 Российские десантники уничтожили украинскую группу пехоты на Артемовском направлении Минобороны: десантники ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Российские десантники на пикапе уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на Артемовском направлении СВО», — указали в министерстве.

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Пикап российских бойцов оснастили противотанковым ракетным комплексом «Фагот». Десантники ликвидировали около восьми украинских пехотинцев, пытавшихся провести ротацию личного состава в район передовых позиций ВС России.

Отечественные бойцы уничтожили лучшие бронированные машины американского производства на Авдеевском направлении. Как напомнил журнал Forbes, это произошло уже через две недели после отступления украинской армии из населенного пункта. Пока ВСУ испытывают колоссальную нехватку снарядов. Это положение дел вынуждает украинских военных вести ближний бой.