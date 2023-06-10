Спецоперация 10 июня 2023, 22:49 Российские десантники уничтожили украинский беспилотник«Лелека-100» Минобороны показало видео с уничтожением украинского дрона «Лелека-100»

Читать 360tv в

Расчеты ЗРК «Стрела-10» Ивановского соединения ВДВ обеспечивают своим подразделениям надежное прикрытие от воздушного нападения противника. Минобороны РФ опубликовало видео работы российских десантников.

ЗРК сканируют небо в круглосуточном режиме. При вхождении в зону ответственности любого воздушного объекта, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты сразу же берут его на сопровождение.

Реклама

В ходе дежурства боевой расчет получил указание о том,что в зону поражения вошел неопознанный воздушный объект. После разведки беспилотный летательный аппарат идентифицировали и взяли на сопровождение.

Расчет ЗРК выдвинулся из района ожидания, а после того, как занял стартовую позицию, захватил цель. После этого последовала команда на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила беспилотник «Лелека-100» на дальности около трех километров.

ВС России уничтожили радиолокационную станцию из состава украинского ЗРК IRIS-T, использовав барражирующий боеприпас.