Спецоперация 22 апреля 2023, 14:39 Российские десантники уничтожили опорные пункты ВСУ с помощью расчетов беспилотников МО: артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ с помощью дронов РИА «Новости»

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Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск точными попаданиями в цель уничтожили позиции украинской армии с помощью расчетов беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, укрепленные опорные пункты противник оборудовал в лесном массиве. Вычислить их удалось с помощью разведывательного дрона. Затем координаты были переданы артиллеристам-десантникам. Российские военные ликвидировали обозначенные цели залпами из 120-миллиметровой самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С».

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Ранее бойцы группировки «Центр» поразили 130 целей украинских войск на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы обнаружили и подавили около 30 артпозиций ВСУ.

В ходе СВО российская армия также начала применять планирующие высокоточные боеприпасы. Речь идет об авиабомбах, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Они имеют оборудование, которое использует сигнал от системы ГЛОНАСС, и способны планировать на большие расстояния, сообщил «Царьград».