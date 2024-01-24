24 января 2024, 05:44
Российские десантники уничтожили «Ланцетом» зенитную установку боевиков ВСУ
Бойцы ВДВ «Ланцетом» поразили на Херсонском направлении зенитную установку ВСУ
Воздушно-десантные войска группировки войск «Днепр» ликвидировали с помощью «Ланцета» украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское оборонное ведомство.
«Расчет БПЛА, профессионально управляя „Ланцетом“, подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя», — рассказали в Минобороны.
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В министерстве отметили, что подразделения БПЛА ВДВ России каждый день ликвидируют десятки боевиков Украины и несколько единиц боевой техники армии противника.
Ранее в оборонном ведомстве России сообщили, что ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются производством ракет, взрывчатки и снарядов. Атаку осуществили утром 23 января, цель удара российские войска достигли.
Минобороны РФ
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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