Российские десантники уничтожили батальон ВСУ, укомплектованный танками из Словении и Македонии | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 02:15 Российские десантники уничтожили батальон ВСУ, укомплектованный танками из Словении и Македонии РИА «Новости»: ВДВ РФ уничтожили батальон ВСУ с танками Т-72 из Словении и Македонии РИА "Новости"

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Российские Воздушно-десантные войска уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укомплектованный словенскими и македонскими танками Т-72. Об этом сообщило РИА «Новости».

На Криворожском направлении российские десантники нанесли удар по батальону украинских войск и полностью уничтожили его вместе с военной техникой, поставленной Украине по программе помощи от Североатлантического альянса. Повержены танки, выделенные ВСУ Словенией и Македонией. Также были уничтожены МТЛБ и БРДМ противника.

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РИА «Новости» поделились кадрами сожженной техники, снятыми во время досмотра.

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ВСУ пожаловались, что их система ПВО не справляется со своими задачами. Украинские военначальники заявили, что его необходимо заменить и организовать поставку более современных аналогов, например, американские NASAMS или немецкие IRIS-T. Считается, что они смогут нивелировать угрозы в текущем покрытии воздушной безопасности Украины.